Abaixo dos valores pré-pandemia. Taxa de desemprego de 6,1%, no terceiro trimestre

O valor apurado pelo INE é inferior em 0,6 pontos percentuais ao do segundo trimestre, e em 1,9 pontos percentuais ao do trimestre homólogo de 2020 e em 0,2 pontos percentuais ao do terceiro trimestre de 2019 (antes da pandemia).

A população desempregada é estimada em 318,7 mil pessoas, o que representa uma diminuição de 27mil indivíduos em relação ao trimestre anterior.

Em relação ao trimestre homólogo de 2020, a população desempregada diminuiu 85 mil pessoas.

© INE

Também a descer está a taxa de desemprego jovem (16-24 anos) mas mesmo assim esta taxa foi estimada em 22,6%.

Quanto ao desemprego de longa duração houve um aumento de 17 pontos percentuais.