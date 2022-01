Taxa de desemprego volta a descer

( Filipe Pinto / Global Imagens ) © Filipe Pinto / Global Imagens

Os dados de novembro de 2021, esta sexta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que "a taxa de desemprego situou-se em 6,3%, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês precedente, igual a três meses antes e menos 0,9 pontos percentuais do que um ano antes.

"Em setembro de 2021, a população desempregada registou um aumento mensal, o que não acontecia desde maio do mesmo ano, situação reforçada em outubro. Porém, em novembro, voltou a observar-se um decréscimo neste indicador. Em novembro de 2021, a população inativa registou o seu valor mais baixo dos últimos 10 anos", sublinha o INE.

E, ao contrário do que aconteceu para toda a população, para os jovens o desemprego aumentou em novembro 0,3 pontos percentuais face a outubro de 2021, fixando-se a taxa de desemprego jovem nos 22,4%.

Por outro lado, a taxa de subutilização de trabalho situou-se em 11,7%, valor idêntico ao do mês precedente e inferior ao de três meses antes (0,6 pontos percentuais) e ao do mês homólogo de 2020 (2,3 pontos percentuais).