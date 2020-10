Taxa de inflação anual recua em setembro na zona euro e UE

Na UE, a taxa de inflação desceu para os 0,3% © Olivier Hoslet/EPA

A taxa de inflação anual recuou em setembro para os -0,3% na zona euro e os 0,3% na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

Na zona euro, a inflação anual registou pelo segundo mês consecutivo valores negativos (-0,3%), que se comparam com os -0,25 de agosto e os 0,8% de setembro de 2019.

Na UE, a taxa de inflação desceu para os 0,3%, face aos 0,4% do mês anterior e aos 1,2% do homólogo. De acordo com o gabinete estatístico europeu, 12 Estados-membros, entre os quais Portugal (-0,8%, a sexta mais baixa) registaram em setembro inflações negativas.

Face a agosto, a inflação anual recuou em 13 estados-membros, manteve-se estável em sete e subiu noutros sete.

As taxas de inflação mais baixas observaram-se na Grécia (-2,3%), em Chipre (-1,9%) e na Estónia (-1,3%) e as mais altas na Polónia (3,8%), na Hungria (3,4%) e República Checa (3,3%).