Taxa de inflação desacelera para 7,4% em março

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Por Cátia Carmo 31 Março, 2023 • 09:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) diminuiu para 7,4% neste mês de março. Uma taxa 0,8 pontos percentuais inferior à observada no anterior mês de fevereiro.

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá voltado a diminuir, para 7,4% em março de 2023, taxa inferior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", pode ler-se no relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta desaceleração, segundo o INE, "é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento dos preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022".

A taxa de inflação de fevereiro tinha sido a mais baixa desde maio de 2022, altura em que se situou nos 8,0%.