Taxa de inflação recua para 7,4% em março, confirma INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou, esta quinta-feira, que a taxa de inflação abrandou para os 7,4% em março, tal como indicavam as estimativas rápidas. Este valor é inferior em 0,8 pontos percentuais ao observado no mês anterior, baixando pelo quinto mês consecutivo.

"Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 31 de março", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022", explica ainda o INE.

A taxa de inflação de março é a mais baixa desde abril de 2022, mês em que se situou em 7,2%.

No mês em análise, o indicador de inflação subjacente (IPC sem produtos alimentares não transformados e energéticos) abrandou 0,2 pontos percentuais em cadeia, para 7,0%.

Por sua vez, a variação do índice relativo aos produtos energéticos atingiu o primeiro valor negativo desde fevereiro de 2021, cifrando-se em -4,1% em março, contra 1,9% no mês anterior, registando, também, a quinta descida consecutiva.

Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados recuou 0,8 pontos percentuais face a fevereiro, para 19,3%.

Por classes de despesa, e com referência ao mês anterior, o INE destaca as diminuições das taxas de variação homóloga dos 'transportes' e dos 'bens alimentares e bebidas não alcoólicas', com variações de -0,9% e 19,6%, respetivamente (2,6% e 21,5% no mês anterior).

Por outro lado, as variações dos preços das classes 'comunicações', 'saúde' e 'restaurantes e hotéis' cresceram para 5,4%, -0,3% e 11,8%, respetivamente, contra 3,6%, -0,9% e 11,3% no mês anterior.

Em março, nas classes com maiores contribuições positivas para a variação homóloga do IPC, é destacada pelo instituto estatístico a dos 'bens alimentares e bebidas não alcoólicas', com uma variação de 19,6% (21,5% em fevereiro).

Já as classes dos 'transportes' e da 'saúde' foram as únicas que alcançaram uma contribuição negativa.

De acordo com o INE, em março a variação mensal do IPC foi de 1,7%, contra 0,3% em fevereiro e 2,5% no mesmo mês de 2022, sendo que, excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos, a variação deste indicador foi 2,0% (0,3% no mês anterior e 2,2% em março de 2022).

Já a variação média dos últimos 12 meses do IPC foi 8,7%, mais 0,1 pontos percentuais que em fevereiro.

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), apresentou uma variação homóloga de 8,0% em março, valor inferior ao do mês anterior em 0,6 pontos percentuais, ficando acima do valor estimado pelo Eurostat para a área do euro (6,9%).

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 8,1% em março (8,0% em fevereiro), superior à taxa correspondente para a área do euro (estimada em 7,6%).

Em março, o IHPC registou uma variação mensal de 2,0% (0,4% no mês anterior e 2,6% em março de 2022) e uma variação média dos últimos 12 meses de 9,1% (8,9% no mês precedente).