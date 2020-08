Taxa de ocupação dos hotéis algarvios desce 60% em julho em relação ao ano passado

© Pixabay

Por Maria Augusta Casaca 05 Agosto, 2020 • 13:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A quebra no turismo é bem visível nos números apresentados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). Em julho, a par da taxa de ocupação, baixou ainda mais o volume de vendas, menos 66% em relação ao mesmo mês do ano passado.

A falta do mercado britânico tem sido determinante para esta quebra. Os hotéis tiveram menos 91% de ingleses comparando com 2019, ainda menos irlandeses, 92%, e há uma queda muito significativa em mercados como o alemão (menos 59%) e o holandês, uma queda que ultrapassa os 67%.

Foram os portugueses a equilibrar as contas dos hotéis no mês passado já que, apesar de tudo, a descida do mercado nacional em relação a 2019 não ultrapassou os 8% e tem representado cerca de 61% das dormidas nas unidades hoteleiras.

Em julho, muitos hotéis encontravam-se ainda de portas fechadas. Segundo os dados recolhidos pela AHETA, cerca de 22% das camas classificadas permaneciam encerradas.

A Associação dos hoteleiros faz também outras contas a contar com os primeiros sete meses do ano: de janeiro até finais de julho a ocupação por cama desceu em média cerca de 63% e o volume de vendas acompanhou a descida com uma quebra de quase 62%.