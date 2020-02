Taxas do Aeroporto de Lisboa acabam em tribunal

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Por Nuno Guedes 07 Fevereiro, 2020 • 07:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As taxas a cobrar por passageiro no Aeroporto de Lisboa vão acabar por ser decididas em tribunal.

A ANA - Aeroportos de Portugal avançou com uma impugnação da decisão da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) pois não se conforma com a decisão do regulador que chumbou a primeira proposta da empresa.

Em causa, segundo adianta fonte oficial da ANA à TSF, "uma discordância" quanto à interpretação que a ANAC faz "do estabelecido no modelo regulatório em vigor".

Recorde-se que o Aeroporto de Lisboa, como todos os outros aeroportos nacionais, está concessionado à ANA.

Apesar de discordar e de ter avançado para tribunal, a empresa explica que deu, para já, "cumprimento integral ao decidido pela ANAC, aguardando decisão judicial sobre a mesma".

ANAC aponta violação do contrato

O problema está relacionado com a alínea do contrato de concessão com o Estado que impede que as taxas no aeroporto de Lisboa subam se os preços aqui praticados não ficarem 15% acima do que acontece num grupo de outros aeroportos comparáveis a Lisboa.

Fonte oficial da ANAC adiantou em outubro à TSF, quando foi chumbada a proposta da ANA, que nos anos em que as taxas em Lisboa se enquadram na situação anterior (como é o caso), o aumento não pode ir além da taxa de inflação prevista, algo que não aconteceu na proposta apresentada pela empresa que gere o aeroporto e que ia além do indicador que resume o aumento médio dos preços.

Taxas sobem mais em Lisboa



Enquanto espera pela decisão judicial que lhe permita ou não aumentar mais as taxas, a ANA já avançou, desde 1 de janeiro, com a subida permitida pela ANAC para Lisboa: 1,7% (+0,2 pontos percentuais que a proposta inicial) ou mais 19 cêntimos por passageiro.

Mesmo com o chumbo da ANAC o aumento de 1,70% aprovado para Lisboa foi o maior entre os seis aeroportos nacionais concessionados à ANA.

Nos Açores a subida foi de 1,45%, em Faro de 0,96%, no Porto de 0,84% e na Madeira e Faro não existiu qualquer mudança aos valores praticados em 2019.

Segundo o Jornal de Negócios desta quarta-feira, os aeroportos nacionais continuam a ser uma "galinha de ovos de ouro" para a Vinci, empresa francesa que comprou a ANA ao Estado português em 2012.

Em 2019, segundo o jornal, a ANA obteve receitas de quase 900 milhões de euros e um EBITDA (a sigla em inglês para Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) que supera os 580 milhões de euros.