Greve antes do Natal. Técnicos da SATA entregam pré-aviso

Por Gonçalo Teles 13 Dezembro, 2019 • 17:35

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) e o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) para os Técnicos de Manutenção de Aeronaves da SATA Air Açores entregaram, esta sexta-feira, um pré-aviso de greve de 24 horas dos trabalhadores para os das 21, 22 e 23 de dezembro.

Num comunicado enviado às redações, a SATA "sugere aos clientes que tenham reservas efetuadas nos dias em apreço, que procedam à alteração da data da viagem, para os dias anteriores ou posteriores ao período de greve previsto", ação que pode ser tomada "sem custos adicionais, utilizando os meios de contato habituais, ou seja, via Contact Center (707 22 72 82 ou + 351 209 720) ou através da rede de lojas da companhia aérea".

"Uma vez que não são ainda conhecidas as ligações de serviço mínimo obrigatório, a transportadora procedeu ao fecho antecipado dos voos nos referidos dias, de forma a poder reacomodar os clientes em voos alternativos, mal sejam conhecidas as ligações inter-ilhas que estejam, à partida, garantidas", explica a transportadora aérea.

A SATA explica que estes trabalhadores "encontram-se em greve à realização do trabalho noturno a efetuar das 0h00 até às 08h00 da manhã, bem como à prestação de trabalho extraordinário, desde o passado dia 28 de outubro 2019" e que a entrega deste segundo pré-aviso acontece devido à falta de acordo quanto às reivindicações apresentadas e após as "reuniões de negociação no sentido de aproximar as partes".