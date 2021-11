"Tecnologia muito diferente." Portugal terá mais três projetos de energia eólica a norte da Nazaré

João Pedro Matos Fernandes © Adelino Meireles/Global Imagens

Portugal vai receber três novos projetos de energia eólica, que serão instalados a norte da Nazaré. O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente, na Entrevista TSF/JN.

Três novos projetos de energia eólica pediram licença para se instalar na costa portuguesa, todos a norte do canhão da Nazaré e um localizado mesmo ao largo da Figueira da Foz. João Pedro Matos Fernandes adianta que este é um tipo de instalação com tecnologia nova, que merece a construção de um plano conjunto com o Ministério do Mar.

Estes novos projetos de energia eólica offshore, no mar, estão agora em fase de licenciamento. "De uma maneira geral, aquilo que são as torres eólicas existentes no mar são cravadas no chão. Estas não, são flutuantes, daí o 'float'", salienta o governante, vincando que se trata de "uma tecnologia muito diferente de tudo aquilo que nós conhecíamos e com um grande potencial de crescimento em Portugal".

"Estamos, com os nossos colegas do Mar, a construir um plano para que se possa desenvolver, sabendo que, muito antes de esse plano estar construído, já existem, neste momento, e cito de cor, três pedidos de licença - licença essa que é atribuída pelo Ministério do Mar - para a localização", detalha Matos Fernandes.

Estão em causa, até ao momento, três pedidos para "projetos de grande dimensão, muito maiores do que o windfloat", que serão: um na Figueira da Foz e "todos a Norte do canhão da Nazaré". É aguardado o aval do Ministério do Mar, e a licença de ligação à rede elétrica é que caberá ao Ministério do Ambiente.

Este anúncio é feito uma semana depois de o secretário de Estado da Energia ter adiantado que o Governo tem recebido "muitas manifestações de interesse" para o desenvolvimento deste tipo de projetos, o que levou o Executivo a incluir as energias eólicas offshore na nova legislação do sistema elétrico colocado em consulta pública na última semana.