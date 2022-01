Teletrabalho obrigatório até 14 de janeiro e recomendado a partir dessa data

António Costa © EPA

O teletrabalho vai continuar obrigatório até 14 de janeiro, sendo recomendado a partir dessa data, no âmbito das medidas de combate à pandemia de Covid-19, segundo decidiu esta quinta-feira o Conselho de Ministros.

Nas lojas, mantém-se a lotação de uma pessoa por cada cinco metros quadrados.

Os bares e discotecas reabrem no dia 14 de janeiro, com obrigatoriedade de testagem para acesso.

Já as escolas vão mesmo reabrir já na próxima segunda-feira, 10 de janeiro, e está confirmado o fim do isolamento de turmas. Vai também ser promovido um esforço de testagem de professores e assistentes operacionais das escolas "nas próximas duas semanas", de acordo com o primeiro-ministro.

"Podemos avançar, mas com cautela"

António Costa assinala que "podemos avançar, mas com cautela" e destaca a importância do trabalho da ciência na garantia de segurança.

Ainda assim, mantêm-se as recomendações de utilização de máscara, manutenção do distanciamento social e no sentido de evitar grandes aglomerados.

