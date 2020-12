"Temos estado a bater recordes todos os dias." CTT entregam 200 mil encomendas diárias

"Estimamos um crescimento médio do mercado entre 40 a 60%" © Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

Os CTT não têm mãos a medir, e todos os dias ultrapassam o número de entregas de encomendas. Na última semana, foram mais de 200 mil em 24 horas. A uma semana do Natal, a empresa, que começou a preparar-se para esta época em agosto, tem verificado um aumento de tráfego significativo, neste contexto de pandemia.

Miguel Salema Garção, diretor geral de comunicação dos Correios, adianta, em declarações à TSF, que, de uma forma geral, 2020 ficará para a história da empresa. O representante analisa que número global referente a todo o ano de 2020 trará um aumento significativo da atividade. "Estimamos um crescimento médio do mercado entre 40 a 60%, isto é, cerca de três, quatro vezes o ritmo de crescimento que se observou nos últimos anos", revela Miguel Salema Garção.

Os dados mais recentes apontam para 200 mil entregas de encomendas por dia a nível nacional, um número que é "já de há uma semana", pelo que ainda se espera uma atualização para cima. "Temos estado a bater recordes todos os dias", justifica o diretor geral de comunicação.

Apesar do aumento do volume de trabalho, Miguel Salema Garção garante que os CTT têm serviços que permitem garantir a entrega de encomendas para o Natal. No entanto, se for necessário adotar o serviço tradicional, o responsável aconselha que "os portugueses e os consumidores façam as suas compras de Natal o quanto antes para receber os seus presentes a tempo e horas".

"Nós damos a garantia, obviamente, de que faremos as entregas. É para isso que estamos, para entregar as encomendas ao

consumidor."