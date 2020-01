Tempestade Elsa fez prejuízos de 9 milhões de euros. Agricultores recebem subsídios

Estragos causados pela depressão Elsa © Lusa

O Governo deu por concluído o levantamento dos prejuízos que a tempestade Elsa causou na agricultura em dezembro. A ministra Maria do Céu Albuquerque fala em nove milhões de euros em perdas nas zonas Norte e Centro do país.

Até ao último dia de janeiro, serão publicados os avisos para que os agricultores possam concorrer a subsídios. A governante justifica que esta é a resposta mais rápida que o Executivo encontrou para prestar apoio aos agricultores prejudicados pelo temporal.

"É o que podemos fazer, de acordo com as regras que existem e as disponibilidades que temos, mas parece-me que é de todo uma condição de grande valor, até porque permite ir ao encontro daquilo que são os prejuízos nas infraestruturas de regadio, nas pequenas construções de apoio à agricultura, nas estufas, nas plantas de viveiro, e, portanto, há um conjunto de elegibilidades muito grandes e que permite dar um grande contributo para que a atividade possa ser revelada."

Maria do Céu Albuquerque, ouvida pela jornalista Sara de Melo Rocha, explica o que vai ser feito de imediato. 00:00 00:00

Maria do Céu Albuquerque será ouvida no Parlamento para o debate de especialidade do Orçamento do Estado. A ministra considera que se trata de uma proposta ambiciosa para um modelo agrícola que defende a agricultura sustentável.

"Um orçamento que possibilita essa transição que se quer inclusiva, que chega a todos os agricultores justa, sem comprometer a competitividade, antes pelo contrário, estimulando a competitividade na agricultura", caracteriza Maria do Céu Albuquerque, que defende para esta legislatura um "desenvolvimento económico na agricultura a par com os valores ambientais".