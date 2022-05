Ter cartão de multibanco custa mais 163% do que há dez anos

© Photo by rupixen.com on Unsplash

Por David Alvito 03 Maio, 2022 • 07:20

Ter um cartão multibanco custa atualmente muito mais do que há dez anos. As contas são da Deco Proteste e estão esta terça-feira no Jornal de Notícias (JN).

A defesa do consumidor analisou os preços dos principais produtos e serviços dos cinco maiores bancos nacionais e chegou à conclusão que há um aumento significativo, sendo o maior deles todos no multibanco. Numa década, o preço médio de um cartão de débito aumentou mais 163%.

O JN escreve que o aumento dos custos anuais cuja responsabilidade é do consumidor foi, em média, de 47%, e os cartões de débito foram os que sofreram um maior aumento.

Citado pelo JN, o economista Nuno Rico, da Deco Proteste, sublinhou que a inflação não é justificação para estes aumentos, dando como exemplo o ano de 2021, em que a inflação ficou em 1,3%, e os aumentos para 2022 foram, em alguns produtos, na ordem dos 50%.

A Deco Proteste informa também que tem denunciado os aumentos dos custos cobrados pelos serviços prestados e pelos produtos disponibilizados aos consumidores. Segundo a associação de defesa do consumidor, hoje em dia, as receitas dos bancos provêm, em cerca de 40%, das comissões cobradas.

Em 2020, a Deco criou a iniciativa "Fim das Comissões abusivas para todos os créditos", uma medida que, desde janeiro de 2020, permitiu que o processamento das prestações dos contratos de crédito deixasse de estar sujeito ao pagamento de comissões.

* Notícia atualizada às 10h21