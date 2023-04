Terá de pagar salários em atraso. Newrail assume exploração dos bares dos comboios da CP

Trabalhadores dos bares dos comboios da CP estão em vigília desde o início de março © António Cotrim/Lusa

Por Gonçalo Teles 20 Abril, 2023 • 19:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comboios de Portugal (CP) anunciou esta quinta-feira que a empresa Newrail - Restauração e Serviços Lda vai passar a ser responsável pelos serviços de cafetaria e bar nos comboios Alfa Pendular e Intercidades depois da resolução do contrato com a Apeadeiro 2020, que não pagava salários aos trabalhadores desde janeiro.

"O prazo para a submissão de propostas pelas empresas interessadas terminou ontem, e a Newrail - Restauração e Serviços Lda foi notificada hoje da adjudicação", lê-se num comunicado enviado pela CP às redações.

Esta segunda-feira, o porta-voz da CP, Bruno Martins, garantiu em declarações à TSF que a nova empresa terá de integrar todos os trabalhadores da Apeadeiro 2020 e pagar-lhes todos os salários que estão em atraso.

"Quando entrar em atividade o novo prestador de serviço, serão incorporados. É uma exigência contratual e legal de que a CP nunca prescindirá - ou para já não prescinde -, a de que estes trabalhadores sejam integrados no novo prestador e de que todos os salários em atraso sejam imediatamente liquidados", disse.

A CP diz também, no comunicado desta tarde, ter sido lesada no processo que levou à denúncia do contrato com a Apeadeiro 2020 porque "sempre garantiu a pontualidade nos pagamentos de um serviço que não foi adequadamente prestado aos seus passageiros, causando transtorno aos seus clientes e prejuízos financeiros à CP".

Na terça-feira, a CP avançou que existiam "cinco empresas interessadas" na exploração dos bares dos comboios de longo curso.

A concessão estava entregue à Apeadeiro 2020, mas o serviço estava suspenso há várias semanas, pois a concessionária deixou de pagar salários aos trabalhadores em fevereiro e anunciou que vai pedir a insolvência.

Face a esta situação, os trabalhadores estão em greve desde 01 de março e têm-se mantido em vigília nas estações de Campanhã, no Porto, e de Santa Apolónia, em Lisboa, reclamando que os seus salários e contratos sejam assegurados diretamente pela CP, pelo menos enquanto não houver um novo concessionário.