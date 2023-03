"Perfil de continuidade." Teresa Gonçalves assume a liderança da SATA

Graciosa , 27/04/2018 - Avião da SATA que faz a ligação entre ilhas (Terceira / Graciosa ) no aeródromo da ilha Graciosa (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

Depois da saída de Luís Rodrigues para a liderança da TAP, já está escolhida a nova presidente da SATA: é Teresa Gonçalves, revelou esta terça-feira o presidente do Governo regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

"Já tenho para indicação, com convite e aceitação, a dr.ª Teresa Mafalda Gonçalves para assumir a presidência da SATA e continuarmos no bom caminho", anunciou em entrevista à RTP Açores, revelando que Luís Rodrigues ainda trabalha com a companhia até ao fim de março.

Bolieiro explica que definiu um "perfil de continuidade" para escolher a liderança da SATA. 00:00 00:00

O líder do governo açoriano - que diz ter optado por um "perfil de continuidade" - reafirmou a vontade de "resolver um problema herdado, com a convicção profunda" de que o executivo regional e administração vão "salvar a SATA e ganhar novos processos reputacionais a favor do prestígio da SATA", tanto enquanto holding como noutras áreas de negócio.

O processo foi conduzido, explicou, com "a menor perturbação possível" e a colaboração de Luís Rodrigues, dando a solução encontrada "alguma tranquilidade" a José Manuel Bolieiro.

Teresa Gonçalves é membro do Conselho Executivo e Chief Financial Officer do Grupo SATA desde janeiro de 2020. É pós-graduada em Finanças pela Nova School of Business and Economics, pós-graduada em Concorrência e Regulação pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e licenciada pela Católica Lisbon School of Business and Economics.

A chamada de Costa

Bolieiro disse ter sido "confrontado", na segunda-feira, com a decisão do governo da República de chamar o atual presidente da SATA para chefiar a TAP, através de "um telefonema do primeiro-ministro", tendo reagido dizendo "que isso gerava um problema", mas manifestando também "satisfação pelo percurso realizado" nos Açores.

"Após o contacto do primeiro-ministro, recebi também o contacto de Luís Rodrigues, dizendo que tinha havido o convite [para ser presidente da TAP] e que tinha colocado condições de ficar [na SATA], no mínimo, até ao fim deste mês", descreveu.

Questionado sobre as declarações do secretário regional das Finanças, que criticou a "falta de sentido de Estado" do Governo da República, José Manuel Bolieiro recusou o papel de "comentador".

Bolieiro afirmou ainda acreditar que "não há razões para equívocos" quanto às declarações do secretário regional e do primeiro-ministro, pois "as de um e de outro são confirmativas do que realmente aconteceu".

"Recebi um contacto a informar. Não estava confrontado com uma consulta", observou.

Sobre uma eventual cláusula no contrato que pudesse travar a saída súbita de Luís Rodrigues, o chefe do governo regional reconheceu que não existia, mas vincou ter-se "habituado a ser confrontado com todas as dificuldades" e a focar-se "nas soluções".

Referindo-se às declarações do secretário regional das Finanças dos Açores, o primeiro-ministro, António Costa disse hoje no Seixal que há "um equívoco" e que ele próprio falou ao telefone com José Manuel Bolieiro na segunda-feira "à hora de almoço".

Em resposta aos jornalistas, indicou que o Governo regional "não tinha de concordar" com a decisão e que apenas pretendeu informar.

"[O presidente do governo dos Açores] compreendeu bem, porque [Luís Rodrigues] era uma escolha de excelência", afirmou.

António Costa disse ainda que Bolieiro também "lamentou" a escolha, uma vez que preferia continuar a contar com Luís Rodrigues.

O titular da pasta das Finanças nos Açores, Duarte Freitas reconheceu que a saída de presidente da SATA é uma "contrariedade" e revelou que o executivo regional só recebeu um "contacto do Governo da República por volta da hora de almoço" de segunda-feira, a "informar que Luís Rodrigues ia ser presidente da TAP".

"O sentido de Estado devia impor o cuidado com este processo de privatização da SATA - Azores Airlines. É uma questão nacional. E percebemos também que há muitas vontades nos Açores, que comunicam para o Governo da República, para que isto não corra bem", criticou.

A 7 de fevereiro, foi anunciada a saída de Mário Chaves da administração da SATA Chaves para suceder a Válter Fernandes no cargo de diretor-geral da Portugália, a partir de março.

Com a saída dos dois elementos, o conselho de administração da SATA Holding ficou constituído por Teresa Mafalda Gonçalves (diretora financeira do grupo) e Bernardo Ponte e João Crispim Ponte (administradores não executivos).

Em junho, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo 'remédios' como uma reorganização da estrutura empresarial.

A injeção financeira implica o desinvestimento de uma participação de controlo (51%) na Azores Airlines, o desdobramento da atividade de assistência em terra e uma reorganização da estrutura empresarial da SATA, com a criação de uma 'holding' que substitui a SATA Air Açores no controlo das suas operações subsidiárias.

A Azores Airlines opera de e para fora do arquipélago, enquanto a SATA Air Açores efetua ligações interilhas.