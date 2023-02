"Todos os bancos têm de oferecer crédito com taxa fixa"

© António Cotrim/Lusa

Por Lusa 16 Fevereiro, 2023 • 18:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os bancos vão passar a ter de disponibilizar ofertas de taxa fixa no seu portfólio de crédito à habitação, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho de Ministros que aprovou o pacote "Mais Habitação".

"Todos os bancos têm de oferecer, no seu portfólio, créditos a taxa fixa, nos créditos à habitação", referiu o primeiro-ministro, sinalizando que com esta medida deixará de ser possível, como atualmente, que as instituições financeiras possam não disponibilizar esta oferta.

O pacote de medidas aprovado prevê a disponibilização de mais solos para construção de habitação, incentivos à construção por parte de privados e incentivos fiscais aos proprietários para colocarem casas no mercado de arrendamento, além de apoios para os jovens conseguirem arrendar casa.