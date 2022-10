"Todos vamos pagar um pouco menos." Ordem dos contabilistas aplaude mexidas no IRS

Paula Franco, bastonária da Ordem dos contabilistas © Leonardo Negrão/Global Imagens

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, considera que as mexidas nos escalões do IRS previstas no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) são positivas.

Segundo a consultora EY, as alterações na tabela de IRS podem, no mínimo, levar a variações de mais 0,66% no rendimento líquido anual das famílias,

"Na prática, todos vamos pagar um pouco menos em termos de imposto para todos os escalões", aponta a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados em declarações à TSF.

"Há um primeiro escalão que não mexe tanto, porque tem o mínimo de existência que o cobre automaticamente e, portanto, não tem uma descida tão grande porque ele próprio já está em outras medidas de controlo da taxa da aplicação da taxa. De resto, todos mexem."

"Os escalões mais altos vão ter menos impacto (apesar de também aumentarem), mas têm menos impacto e o valor acaba por ser menor quanto maior for o rendimento", nota.

Por outro lado, apesar do impacto positivo para muitas famílias, as mudanças no IRS não chegam para equilibrar as contas face à escalada da inflação, lamenta Paula Franco.

"Apesar de tudo, este aumento é das tabelas e dos escalões fica aquém daquilo que é o aumento do cabaz de compras dos portugueses. Há aqui um efeito para minimizar aquilo que todos estamos a viver, mas, ainda assim, ficará muito aquém daquilo que são as necessidades para o próximo ano. Todos vamos ter que mudar alguns hábitos."

Na opinião da bastonária também, a possibilidade de descer a retenção na fonte para quem tem crédito à habitação é positiva.

Na prática, a redução nas retenções na fonte do IRS para as famílias com empréstimo para a compra de casa funciona como um adiantamento mensal do imposto, que se traduzirá mais à frente num reembolso de menor valor ou num montante de imposto a pagar.

"Pode ter um impacto significativo em muitas famílias, portanto, a descida para o escalão anterior de quem tem créditos à habitação e na medida positiva, porque deixa mais dinheiro disponível no bolso dos portugueses para fazer face ao impacto que pode ter o aumento das taxas de juro."

Por outro lado, pode não ser uma medida fácil de aplicar, ressalva a bastonária. "Acho que vão ser os contabilistas certificados a aplicá-lo em conjunto com as empresas, e vai ser mais difícil porque vai ter que partir de informação que todos os colaboradores vão ter que acrescentar e dar às empresas, porque vai mexer no escalão também da retenção da fonte."

Segundo os valores que constam do relatório do OE2023, as medidas em sede de IRS resultarão em menos 1.010 milhões de euros de receita ao longo do próximo ano.