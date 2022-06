TonicApp vence concurso de startups portuguesas na Vivatech

© Unsplash

A aplicação TonicApp, que serve para organizar a vida profissional dos médicos, venceu hoje o concurso organizado pela Startup Portugal e AICEP que decorreu na Vivatech, em Paris, uma das maiores feiras de tecnologia.

"Entrámos em França no primeiro trimestre de 2022 e já temos o primeiro cliente, mesmo se, por enquanto, só temos sete mil médicos franceses na plataforma, mas temos mais de 100 mil a nível europeu, que estão em Espanha e Itália. Queremos entrar em força no mercado francês", disse Daniela Seixas, fundadora da TonicApp, em declarações à Agência Lusa.

Foi a prestação desta médica, que há em 2019 lançou a TonicApp, que impressionou o júri, que incluiu investidores e dirigentes de incubadoras em França, para além do desempenho desta empresa portuguesa sediada no Porto.

"Escolhemos a TonicApp porque desde logo ficámos impressionados com a qualidade da apresentação da fundadora, que mostrou uma grande confiança na sua equipa e também pela rapidez da execução no mercado. Portanto, ficámos com vontade de lhes dar um empurrão, especialmente porque já estão a entrar no mercado francês", disse Clara Cornu, analista do fundo 360 Capital.

A TonicApp seduziu já milhares de médicos em toda a Europa ajudando-os a coordenar consultas, fazer videoconsultas ou passar receitas eletrónicas, mas também com uma parte dedicada a propostas de trabalho, sustentando-se com fundos vindos de empresas farmacêuticas que querem publicitar os seus produtos.

"A própria indústria farmacêutica está em transformação digital, há aqui uma grande oportunidade de chegarem à comunidade profissional da saúde também a através do espaço digital", explicou Daniela Seixas.

O prémio da TonicApp é um apoio de seis meses por parte da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) em Paris para continuar a expansão no mercado francês. Sendo que as restantes sete startups portuguesas a concurso, Ablute, OneCare, Ihcare, DocDigitizer, Infinite Foundry, Enline, ReclameICI by Consumers Trust receberam passes para a VivaTech.

"Vir à Vivatech é importante para encontrar investimento francês e potencialmente fazer negócio. Também é muito importante para quem se quer abrir ao mercado francês. Este é o lugar para estar nesse caso. É aqui que tudo se passa", declarou Clara Cornu, analista do fundo 360 Capital, que integrou o júri da competição.

A próxima paragem da Startup Portugal é o Canadá, depois de um balanço positivo em Paris.

"A iniciativa correu muito bem, faz parte de um conjunto de inciativas que a Startup Portugal tem vindo a desenvolver. Este ano é o terceiro mercado onde estamos, após Hannover e Madrid, e no domingo arrancamos para o Canadá, onde vamos ter a maior delegação de startups de sempre", disse Pedro Sacramento, gerente de projetos da Startup Portugal.

Quanto à TonicApp, que emprega mais de 30 pessoas, os próximos mercados onde vai chegar são Reino Unido e Alemanha, com uma expansão também a outros profissionais de saúde como enfermeiros.