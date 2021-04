Trabalhadores confirmam: refinaria da Matosinhos deixa de laborar a partir desta sexta-feira

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Tal como foi anunciado pelo diretor financeiro da Galp, a refinaria da Matosinhos vai deixar de laborar a partir desta sexta-feira. O porta-voz da comissão de trabalhadores, Hélder Guerreiro, confirma que as três unidades que ainda funcionavam vão deixar de o fazer.

Na refinaria trabalham cerca de 450 pessoas, e Hélder Guerreiro sublinha que grande parte rejeitou a proposta de rescisão apresentada pela empresa.

Ao todo, 250 trabalhadores rejeitaram a proposta de rescisão feita pela administração, 100 aceitaram a proposta e outros 100 decidiram manter o vínculo com a Galp naquele ou noutro complexo da petrolífera.



Com a laboração encerrada, arrancam as operações de descontaminação e desmantelamento.