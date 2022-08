Trabalhadores da IP exigem integração de precários do Centro de Limpeza de Neve

© Miguel Pereira da Silva / Global Imagens (arquivo)

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Infraestruturas de Portugal (IP) protestou esta sexta-feira, na Serra da Estrela, para exigir a integração de 12 trabalhadores do Centro de Limpeza de Neve, que laboram há vários anos com contratos precários.

O protesto, que consistiu na colocação de cartazes, distribuição de panfletos e interação com a população e visitantes à Torre da Serra da Estrela, reuniu dirigentes da CT e alguns trabalhadores da IP.

À TSF o coordenador da CT da IP, Fernando Semblano, lamentou que o Governo, "que disse ser de combate à precariedade", não avance para a contratação destas pessoas que "conhecem melhor do que ninguém as estradas", acabando a IP a socorrer-se a trabalhadores de empresas externas para fazer esse tipo de trabalho, "pagos a peso de ouro".

À Lusa, Semblano explicou que esta é uma "luta de longa data" que tem vindo a ser travada com a administração da empresa e com o próprio Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH), para a integração de cerca de 12 trabalhadores do Centro de Limpeza de Neve da Serra da Estrela, que trabalham com contratos precários há vários anos.

"Decidimos fazer hoje uma iniciativa na Torre [Serra da Estrela], porque desde 2016, data da fusão da Estradas de Portugal com a Refer, e desde o programa Prevpap que o Governo anunciou para combate à precariedade, que temos vindo a denunciar esta situação que já começa a ser escandalosa nomeadamente no Centro de Limpeza de Neve. Todos os anos são contratados trabalhadores, alguns deles trabalham há mais de 20 anos, com contratos precários, e não são admitidos no quadro de pessoal [da IP]", explicou o coordenador da CT.

Fernando Semblano realçou que os 12 trabalhadores em causa terminaram o contrato de trabalho na semana passada.

"Este ano, o contrato atingiu os sete meses, com prolongamento. A IP contrata uma empresa temporária de trabalho que, por sua vez, contrata estes trabalhadores", salientou.

Este responsável entende que os trabalhadores em causa são necessários, quer no período da neve, quer fora do período da neve, porque as estradas têm de ter conservação ao longo de todo o ano.

"Esse serviço [conservação], depois é dado a uma empresa privada. Entendemos que estes trabalhadores, além de se lhe resolver o vínculo precário que têm, fazem falta à IP em todos os sentidos e ao longo de todo o ano", sustentou.

A CT sublinha que todos os anos fala com a administração da IP sobre esta situação.

Adianta ainda que, inclusivamente já reuniu com o ministro das Infraestruturas e Habitação, que acusa de se refugiar também na desculpa da IP, "ao dizer que os trabalhadores só são necessários para limpar a neve, quando isso não é verdade".

"No resto do ano, estes trabalhadores têm qualificações, quer para fazer a conservação de estradas, quer para fazer a segurança do centro [limpeza de neve] que, em agosto é entregue a uma empresa privada para fazer vigilância das instalações. Estamos aqui com sobrecargas financeiras numa empresa que não está muito bem de finanças", conclui.

A iniciativa realizada esta sexta-feira serve para demonstrar aos utentes e turistas da Serra da Estrela, aos comerciantes locais, à população e aos autarcas locais, que estes trabalhadores, que passam mais de meio ano a colocar as estradas transitáveis para a Torre, "o reconhecimento que têm, por parte do Governo e da IP, é continuar com vínculos precários".