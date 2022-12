Trabalhadores da TAP querem mais explicações sobre saída de atual secretária de Estado da empresa

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por Miguel Laia com Rúben de Matos 27 Dezembro, 2022 • 18:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil pede "esclarecimentos urgentes" à presidente executiva da TAP, para se perceber se a antiga administradora Alexandra Reis foi dispensada ou saiu da empresa por iniciativa própria. "Há uma dicotomia muito grande entre o que diz a empresa e o que já disse a engenheira Alexandra Reis. E não é preciso o ministro das Infraestruturas e da Habitação pedir a Christine Ourmières-Widener para clarificar a situação. A engenheira deveria de imediato fazê-lo, para não haver problemas", afirma à TSF Tiago Faria Lopes.

Já a Comissão de Trabalhadores da empresa defende que a antiga administradora e atual secretária de estado do tesouro deve abdicar da indemnização paga pela TAP. "O valor não se justifica numa altura em que a empresa está a viver um processo de reestruturação. (Alexandra Reis) está a desempenhar um cargo público. Ficar-lhe-ia bem se abdicasse do valor da indemnização", considera Cristina Carrilho.

Ouça as declarações de Tiago Faria Lopes 00:00 00:00

A presidente da comissão de trabalhadores da transportadora aérea portuguesa dá uma sugestão à empresa. "Num momento em que sabemos que há dificuldades, em que sabemos que o objetivo é a TAP tornar-se uma empresa viável é óbvio que esse valor faz falta, nem que seja para pagar vencimentos aos trabalhadores. E vencimentos sem cortes", defende a representante dos trabalhadores.

Cristina Carilho considera que a TAP já devia ter reagido 00:00 00:00

Tiago Faria Lopes lamenta que a polémica se junte a outras que nos últimos meses têm colocado a empresa no centro do debate público. "Foi a questão da frota, a mudança de instalações, o corte de 30% que a Christine Ourmières-Widener deveria ter e não teve...Além fronteiras, o nome da TAP sai manchado com estas polémicas. Os trabalhadores estão preocupados", explica o responsável do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. A Comissão de Trabalhadores lamenta que a empresa ainda não tenha quebrado o silêncio. "Os trabalhadores costumam estar habituados a não ter informação, e a receber a informação pelas notícias. Mas como este caso já decorre há tantos dias, a TAP já deveria ter tomado uma posição oficial", lamenta a trabalhadora da empresa.

A atual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu uma indemnização de 500 mil euros, depois de deixar o cargo de administradora executiva da TAP no início do ano. Meses depois, a atual governante foi nomeada presidente da Navegação Aérea de Portugal (NAV) de onde saiu, no início de dezembro, para se juntar à equipa de Fernando Medina no Ministério das Finanças.