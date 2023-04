Trabalhadores dos impostos interrompem protesto para retomar negociações

Trabalhadores dos impostos protestam durante a greve de março © António Cotrim/Lusa

Os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) anunciaram esta quarta-feira a interrupção do protesto iniciado em março, entre quarta-feira e o final de maio, para retomar as negociações com o Governo.

"O protesto nacional contra o colapso da Autoridade Tributária e Aduaneira e a desvalorização profissional dos seus trabalhadores, convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), vai ser interrompido a partir de amanhã [quarta-feira] e até ao final de maio, por deliberação da estrutura sindical", informaram os representantes dos trabalhadores, em comunicado enviado à comunicação social, acrescentando que "serão retomadas as negociações" com o Governo.

Segundo aquela estrutura, a interrupção deve-se à "boa vontade demonstrada por Nuno Santos Félix, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ( SEAF)", em reunião informal com a direção nacional e representantes sindicais do STI, na qual foi feito um ponto de situação sobre as várias questões pendentes, desde a falta de trabalhadores, falta de recursos técnicos e formação, bem como problemas relacionados com as carreiras, entre outras reivindicações.

"Assim, e ainda que não tenham sido apresentadas soluções em concreto, o STI, num gesto de boa-fé negocial, deliberou suspender temporariamente o protesto nacional até ao final de maio e cancelar as ações de rua já programadas, para dar oportunidade à tutela de avançar na resolução dos dossiers pendentes, concretizando a boa vontade manifestada pelo SEAF".

O STI admite retomar a luta a partir de junho, perspetivando convocar "nova paralisação e formas de protesto mais musculadas, podendo recorrer ao fundo de greve, caso não seja alcançado, entretanto, um consenso quanto às reivindicações dos trabalhadores tributários e aduaneiros".

Os trabalhadores dos impostos iniciaram em 01 de março uma greve às três primeiras e três últimas horas da jornada de trabalho, a renovar mensalmente até final do ano ou serem atendidas as suas reivindicações.