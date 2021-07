Tráfego aéreo em Portugal 66% abaixo do registado em 2019

Aeroporto Francisco Sá Carneiro © André Rolo/Global Imagens

O tráfego aéreo em Portugal caiu 66% no primeiro semestre do ano, em relação a igual período de 2019. O número foi revelado pela NAV, que, em comunicado, revela já ter havido alguma recuperação do primeiro para o segundo trimestre.

Entre janeiro e junho foram registadas 132 mil viagens, em comparação com os 393 mil voos no primeiro semestre de 2019, "ano de referência no tráfego", segundo a NAV.

A maior quebra nas viagens foi sobretudo sentida durante o primeiro trimestre. Em junho, o decréscimo foi de 50,5%, tratando-se do melhor registo mensal da NAV desde março de 2020.

Entre janeiro e março de 2021 foram registados 50.728 movimentos, uma métrica 72,5% abaixo do registo do primeiro trimestre de 2019.