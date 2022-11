Tranquilidade entra no Banco CTT com 25 milhões de euros

© Amin Chaar/Global Imagens (arquivo)

A Tranquilidade do grupo Generali garante que está a investir 25 milhões de euros na entrada no Banco CTT para se tornar acionista de referência, com uma posição de 8,71%.

Em comunicado, a seguradora considera que este é um passo importante para crescer no país e dá conta ainda que fechou um acordo com os Correios de Portugal para a distribuição de seguros de vida e de ramos reais, para captar mais clientes através da rede do grupo, em particular, no ramo Vida para aumento do volume de negócios.

Este "casamento" implica assim a distribuição de seguros na rede da instituição bancária dos CTT, através de contratos de distribuição de longo prazo, com períodos de exclusividade renováveis de cinco anos.

No comunicado enviado às redações, o CEO da Tranquilidade do Grupo Generali diz estar muito satisfeito, pois este negócio irá permitir "reforçar a sua dimensão no próximo triénio de forma significativa e alterar o atual paradigma do mercado segurador nacional, através da introdução de soluções seguradoras inovadoras e de última geração".

Para Pedro Carvalho trata-se de mais um passo de parceiros de longo prazo que contribui para a sua expansão, aproveitando as sinergias previstas no acordo e beneficiando da sua forte presença em todo o território nacional através de uma rede de retalho física extensa e de uma plataforma digital de última geração.

Desde a privatização há sete anos, a Tranquilidade passou por um processo de reorganização interna e reestruturação financeira, que incluiu a aquisição de outras seguradoras, processo que culminou com a integração no Grupo Generali e o ano passado já registou uma faturação de 1140 milhões de euros, dos quais 1060 milhões na atividade Não Vida e os restantes 80 milhões de euros na área Vida.

Quanto ao Banco CTT, em atividade desde março de 2016, tem atualmente mais de 600 mil clientes, depósitos na ordem dos mil milhões de euros, bem como mais de mil milhões de euros de créditos concedidos e João Bento, CEO do Grupo CTT, afirmou que "esta parceria vai permitir oferecer aos clientes uma gama mais ampla e inovadora de produtos de seguros, juntamente com uma das principais seguradoras europeias, acelerando assim o crescimento do negócio de seguros", mostrando-se satisfeito por ter a Generali como parceiro e co-acionista de longo prazo no Banco CTT.

Já Luís Pereira Coutinho, CEO do Banco CTT, disse que "esta transação representa um passo importante na execução do plano estratégico do Banco CTT, à medida que alarga a proposta de valor para os clientes com uma ampla oferta de produtos de segura vida e não vida", prometendo ir aplicar o montante do aumento de capital em novas iniciativas de negócio, que irão acelerar a estratégia de crescimento sustentável do banco.