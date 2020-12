Transporte aéreo impulsiona queda de 12,1% dos negócios nos serviços em outubro

© Emilio Naranjo/EPA

Por Lusa 11 Dezembro, 2020 • 12:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O volume de negócios nos serviços caiu 12,1% em outubro, face ao mesmo mês de 2019, empurrado pelo desempenho negativo dos transportes aéreos, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Para a variação do índice total de volume de negócios nos serviços, o maior contributo foi dos transportes e armazenagem, com uma diminuição homóloga em outubro de 28,3% (-24,5% em setembro), dentro dos quais os transportes aéreos registaram o impacto mais negativo com uma queda homóloga de 71,2% em outubro, invertendo assim a tendência de recuperação registada nos três meses anteriores.

A secção alojamento, restauração e similares foi a segunda que mais influenciou o resultado negativo daquele agregado, em resultado de uma queda de 40% (-38,8% em setembro).

"O alojamento passou de uma taxa de variação de -64,5% em setembro para -68,9% em outubro. Já a restauração e similares contraiu 29,5% no período em análise (-29,1% em setembro)", salienta o instituto.

O comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos, diminuiu 3,8%, menos do que a queda de 5% em setembro, mantendo a tendência de recuperação registada desde maio.

As atividades de informação e comunicação continuaram a ser a única secção a apresentar um contributo positivo, segundo o INE, passando de um aumento homólogo de 7,6% em setembro para 7,8% em outubro.

Nos serviços, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas registaram quedas homólogas de -8,1%, -6,1% e -12,9%, respetivamente, contra -8%, -4,7% e -10,1% em setembro, pela mesma ordem.

A variação mensal do índice de volume de negócios foi 1% em outubro, menos do que o aumento de 1,4% no mês anterior.