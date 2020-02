Tribunal de Contas nega "índole política" na auditoria ao ensino superior

Tribunal de Contas © R Coutinho

O Tribunal de Contas considera que "não são aceitáveis" as afirmações do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a auditoria ao financiamento do Ensino Superior, que o governante considerou serem de " índole política ".

Nesta quarta-feira foram revelados os resultados da auditoria ao modelo de financiamento do Ensino Superior Público, na qual a entidade que fiscaliza a legalidade das receitas e despesas do Estado alertou para a falta de critérios de desempenho e qualidade na canalização de dinheiros públicos para as instituições de Ensino Superior.

A análise dos juízes foi duramente criticada pelo ministro, segundo o qual o documento é "um elogio à burocracia e à ignorância".

O Tribunal esclarece agora, em comunicado enviado, à TSF que "a auditoria visou apreciar em que medida o financiamento proveniente do Orçamento do Estado promove a eficiência das Instituições de Ensino Superior, conforme desígnio da Lei de Bases, bem como examinar a eficácia do respetivo acompanhamento, seu controlo e transparência", tendo incidido apenas "sobre atos e contratos de gestão e administração, apreciando a sua conformidade legal, bem como a sua economia, eficiência e eficácia".

A instituição liderada por Vítor Caldeira garante que "tem o máximo respeito pela opinião dos auditados" mas considera que "a afirmação de que o relatório de auditoria se limita «a uma avaliação de índole política», carece de fundamento, não sendo por isso aceitável".

O Tribunal assegura ainda que "continuará a cumprir as suas funções com respeito pelos princípios da independência, isenção e imparcialidade, em nome do superior interesse público, na defesa dos interesses dos cidadãos e contribuintes".