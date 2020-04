Trinta jornais já pararam de imprimir durante a pandemia

© Eduardo Costa/Lusa

"Não tinham dinheiro". Associações que representam a imprensa sublinham que há 30 jornais que durante a pandemia deixaram de conseguir imprimir as edições e que 50 redações em todo o país já foram afetadas pelo lay-off.

À saída de uma audiência com o Presidente da República, o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, nota que, "os jornais que fecharam, foi porque não tinham dinheiro". "Acho que é uma coisa muito difícil de dizer em 2020: uma empresa, de repente, ficou sem dinheiro", nota.

Já sobre os números de lay-off na imprensa, da local à nacional, são cerca de 50 redações afetadas neste momento, não só nas áreas comerciais e administrativas, mas também ao nível dos jornalistas.

Compra de publicidade pelo Estado é insuficiente

Antes das associações que representam a imprensa, a presidente do Sindicato dos Jornalistas já tinha sido recebida por Marcelo Rebelo de Sousa para apresentar o diagnóstico provocado por uma pandemia que que "deixou a nu" as já existentes fragilidades do setor.

Além das quebras de receitas publicitárias para todos os órgãos de comunicação social, Sofia Branco nota que, só ao nível da imprensa escrita, há uma quebra de 75% de vendas em banca para os jornais desportivos e de 50% para todas as publicações, com os jornais diários a serem os mais afetados.

Numa altura de urgência para o jornalismo, Sofia Branco realça que a compra de publicidade institucional por parte do governo no valor de 15 milhões de euros é insuficiente e que também não são conhecidos os moldes desse apoio nesta altura.

A presidente do sindicato denuncia também que as reuniões prometidas pelo governo com o setor não aconteceram ainda e que o Presidente da República se comprometeu a ajudar nessa tarefa."O Presidente comprometeu-se, desde logo, a tentar perceber em que se traduzirá este apoio dos 15 milhões, com que moldura e que critérios, apoiando quem, que empresas, e ao mesmo tempo perceber quando vai começar essa tal discussão para a ação, para serem adotadas outras medidas que obviamente têm de acompanhar esta medida de emergência que não é suficiente", nota.

Entre as medidas propostas pelo Sindicato dos Jornalistas estão a redução do porte pago e outros apoios urgentes à imprensa regional, a compra pelo Estado e empresas do setor empresarial do Estado, sendo para isso financiadas, de subscrições online de órgãos de informação, a criação de vales através dos quais o Estado oferece aos cidadãos assinaturas físicas ou digitais de órgãos de informação.