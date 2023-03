"Tudo o que foi alocado à TAP significou perda de recursos", diz Conselho de Finanças Públicas

A presidente do Conselho das Finanças Públicas, Nazaré da Costa Cabral, intervém durante a divulgação do relatório "Perspetivas Económicas e Orçamentais 2023-2027", na sede da instituíção, em Lisboa, 21 de março de 2023. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

A presidente do Conselho das Finanças Públicas contesta aquilo a que chama de avultados apoios do Governo às empresas do setor empresarial do Estado, através de empréstimos transformados em aumentos de capital.

No relatório sobre "O Setor Empresarial do Estado entre 2020 e 2021" conclui-se que o conjunto das empresas não financeiras estatais registou um resultado líquido negativo de mais de três mil milhões de euros e, neste período, destaca-se o desempenho da TAP.

"Verificámos que a ideia que passou junto da opinião pública é que esses valores de recapitalização que têm sido feitos, nomeadamente, no âmbito do programa de reestruturação, e os dois empréstimos que foram feitos, na ordem de 1200 mil milhões de euros em 2021 e de 366 milhões em 2022, poderiam ser dados a fundo perdido, sem perspetiva de recuperação", afirmou Nazaré da Costa Cabral, que está, esta quarta-feira, a ser ouvida na Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento.

Ouça aqui as declarações de Nazaré da Costa Cabral na Comissão de Orçamento e Finanças 00:00 00:00

"No contexto da plausível privatização da companhia, ficamos com a ideia de que o Estado nunca mais vai recuperar, os contribuintes nunca mais vão recuperar esse esforço financeiro que foi feito e que teve um custo de oportunidade. Tudo aquilo que foi alocado à TAP significou perda de recursos que poderiam ser alocados a outras áreas mais importantes das funções públicas do Estado", considerou ainda a presidente do Conselho das Finanças Públicas.