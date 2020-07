Tudo ou nada na TAP. Negociações entre Estado e privados prosseguem para evitar nacionalização

© Mário Cruz/EPA

Por Anselmo Crespo e Rita Costa 01 Julho, 2020 • 18:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ainda é possível um acordo. É pelo menos essa a convicção dos dois lados da mesa das negociações que, a esta hora, ainda decorrem. À TSF, fonte muito próxima do processo, garante que nem os acionistas privados, nem o Governo deram ainda as negociações por terminadas e que há uma grande vontade de evitar um cenário de nacionalização da companhia aérea.

Ao contrário do que foi noticiado ao longo desta quarta-feira por alguns órgãos de comunicação social, a decisão de nacionalizar a TAP ainda não está tomada. Por volta da hora do almoço, o presidente do Partido Socialista, Carlos César, adiantava no programa da TSF, "Almoços Grátis" que as negociações entre o executivo socialista e os acionistas privados da TAP "estão, neste momento, suspensas para uma última palavra sobre o tema por parte dos sócios privados." César avisava, no entanto, que "como estamos não podemos, evidentemente, ficar" e que "a empresa tem de ser preservada" mas reconhecia, ao mesmo tempo que "a nacionalização pura e simples deve ser evitada".

À TSF, Carlos César sublinhava as próximas horas vão ser decisivas e que "se até ao fim do dia de hoje ou da madrugada de amanhã não concluir essa negociação com os privados, eu acho que o Governo tem de tomar uma decisão", remata. O presidente do PS adiantou mesmo que o diploma da nacionalização já estava pronto para ir a Conselho de Ministros esta quinta-feira, caso não fosse possível chegar a acordo com os privados.

Nacionalização ou falência?

Também esta quarta-feira, o vice-presidente do PSD, David Justino, veio defender, na TSF, que a melhor solução é, obviamente, chegar a acordo com os acionistas privados, mas, caso esse acordo não seja possível, pede ao Governo que não se precipite. Justino avisa que "temos de ponderar muito seriamente" o cenário da nacionalização "porque eu não sei quanto é que vai custar", lembrando que "se agora são 1200 milhões", para o ano pode ser "outros 1200 milhões."

Mas e se o acordo com os privados falhar e a nacionalização for demasiado cara? O que é que sobra? A falência? David Justino responde sem medo que sim, que esse é um cenário que deve ser muito bem ponderado, até porque, remata: "Falida já ela está."