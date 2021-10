Turismo estrangeiro em Portugal aumenta 100%, em setembro

© Eduardo Costa / LUSA

Os dados publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que as dormidas em alojamentos turísticos em setembro aumentaram 58,4%.

Houve um total de 5,6 milhões de dormidas, sendo que 3 milhões de turistas vieram de fora. Ou seja mais de metade (54%) dos turistas são não residentes, o que acontece pela primeira desde a crise no setor provocada pela pandemia. Estes 3 milhões de dormidas de não residentes representam uma aumento de 100,7% face a setembro de 2020.

Por outro lado, o INE sublinha que "as dormidas registadas nos primeiros nove meses de 2021 já superaram o valor registado para a totalidade do ano de 2020. Neste período, as dormidas totais aumentaram 19,5%, resultante de crescimentos de 28,7% nos residentes e de 9,4% nos não residentes".

© INE

Mas, face a agosto, setembro viu mais hotéis estarem de portas fechadas. "Em setembro, 19,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (17,4% em agosto)", destaca o INE.

Comparando com 2019, no terceiro trimestre do ano registou-se um decréscimo de 30,7% no número de dormidas.

© INE

Na comparação com 2019 (pré pandemia) verifica-se um decréscimo de 67,6% no segundo trimestre de 2021 e a diminuição de 87,3% no primeiro trimestre do ano.

Mas face ao terceiro trimestre de 2020, as dormidas aumentaram 57,1%.

Em termos regionais, o Algarve concentrou 33,5% das dormidas em setembro, seguindo-se a Lisboa (19,0%), o Norte (15,0%) e a Madeira (12,4%).