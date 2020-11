Turistas estrangeiros em Portugal quase desapareceram

© Amin Chaar / Global Imagens

Por José Milheiro 16 Novembro, 2020 • 11:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com o INE, o setor do alojamento turístico registou 1,4 milhões de hóspedes, o que representa uma variação de -52,7% e foram 3,6 milhões de dormidas em setembro de 2020, uma variação de -53,4%.

As dormidas de residentes diminuíram 8,5% (-1,5% em agosto) e as de não residentes recuaram 71,9% (-72,4% no mês anterior).

Os proveitos totais registaram uma variação de -59,2% (-48,7% em agosto), fixando-se em 204,8 milhões de euros. Os proveitos de aposento atingiram 155,0 milhões de euros, diminuindo 59,5% (-49,0% no mês anterior).

Em setembro, 24,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (22,8% em agosto).

Os números de setembro não foram tão negativos devido à "abertura do corredor aéreo com Portugal terá contribuído para a melhoria que se verificou em agosto e setembro, meses em que se registaram diminuições de 79,9% e 70,7%, respetivamente, das dormidas de residentes no Reino Unido, depois de quatro meses com reduções superiores a 90%", justifica o INE..