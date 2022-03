Ucranianos sem trabalho digno em Portugal? Empresários "não são exploradores de mão de obra imigrante", defende CES

Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O Governo agilizou procedimentos para facilitar a chegada dos refugiados ucranianos a Portugal e os Ministérios da Economia e do Trabalho, em colaboração com as empresas, tentam garantir trabalho aos ucranianos. O Governo convocou os parceiros para uma reunião extraordinária da Concertação Social, esta terça-feira, para debater a situação de crise na Ucrânia. Em declarações à TSF, Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social (CES), sublinha o empenho do país na ajuda a estes refugiados.

"A questão fundamental é o esforço nacional que temos de fazer para acolher estes refugiados que fogem de uma guerra absolutamente trágica e que resulta desta invasão ilegítima, inaceitável e censurável da Ucrânia por parte da Rússia. Dentro desse esforço também temos de criar as condições para que as pessoas possam integrar-se da melhor maneira possível no mercado de trabalho", considera.

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista da jornalista Paula Dias com o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis

Francisco Assis não quer nem pensar na possibilidade de estas pessoas não terem um trabalho digno em Portugal.

"Em primeiro lugar, não vamos empolar a dimensão desse risco, porque na maior parte dos casos os empresários portugueses não são exploradores de mão de obra imigrante e têm consciência moral. Em segundo lugar, as entidades públicas têm de estar atentas. O risco da maldade do ser humano existe sempre, temos é de o minimizar e temos de estar atentos no sentido de responder a essas situações", explica.

O presidente do CES nota que "as pessoas não estão preocupadas em explorar os ucranianos". "As pessoas estão essencialmente preocupadas em acolher a população ucraniana porque têm noção da situação absolutamente trágica em que eles vão chegar."

Num comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou que o Governo convoca os parceiros sociais "para uma reunião da Concertação Social para acompanhamento da situação da crise na Ucrânia".

A reunião, com caráter de urgência, está marcada para as 16h30 desta terça-feira.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com as Nações Unidas.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

A crise levou também ao aumento dos preços dos combustíveis, que estão nos níveis mais altos da última década, devido a receios de uma redução da oferta.

A Rússia é o maior exportador mundial de petróleo bruto e derivados e a sua economia está agora sujeita a duras sanções dos Estados Unidos da América, da Europa e dos seus aliados, embora não abranjam o setor da energia.

