"Um ato irresponsável." Portway alerta para possíveis constrangimentos nos aeroportos devido a greve de sexta a domingo

A Portway alertou esta quinta-feira para a possibilidade de constrangimentos nos aeroportos nacionais, devido à greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) para os dias 26, 27 e 28 de agosto.

"Na sequência da greve convocada pelo SINTAC - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil para os dias 26, 27 e 28 de agosto, a Portway alerta para a possibilidade de virem a existir constrangimentos nos aeroportos nacionais", alertou a empresa de assistência em terra, em comunicado.

O SINTAC convocou uma greve na empresa de assistência em terra, nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, com início às 00h00 do dia 26 de agosto e fim às 24h00 de 28 de agosto, contra a política de "confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações", indicou em comunicado.

A Portway lamentou, através de um comunicado, "os incómodos que esta situação venha a causar aos passageiros".

"A Portway considera que a convocatória desta greve é um ato irresponsável, pois os motivos para a convocar não correspondem à realidade, compromete a recuperação do setor e da economia nacional num período de intensa atividade da aviação e do turismo e afeta, seguramente, a capacidade de a empresa traduzir a tão esperada recuperação financeira em melhores condições para os trabalhadores", considerou a empresa.

Sobre os motivos apresentados pelo sindicato para convocar a greve, a empresa sublinhou que "cumpre com toda a legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo os Acordos de Empresa em vigor e os direitos laborais dos seus trabalhadores, que incluem o direito à greve e o direito a trabalhar em plena liberdade e consciência", e lembrou que "foram feitas atualizações remuneratórias desde o exercício de 2019 até à presente data que representam um aumento de 11% nas remunerações dos trabalhadores".

Adicionalmente, a Portway indicou que os feriados são pagos com um acréscimo de 150% face ao valor por hora, cumprindo "todas as regras relativas ao pagamento dos feriados", e realçou que "privilegia a segurança acima de tudo e repudia veementemente qualquer acusação de cedências ou facilitismos operacionais que possam comprometer a segurança dos seus clientes, passageiros e trabalhadores".

Por fim, a empresa apelou para que sejam cumpridos os serviços mínimos para o período de greve, decretados pelo Governo.