"Um aumento como não há registo." Transportadoras temem efeitos da subida dos combustíveis

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) está preocupada com a subida dos combustíveis. Os preços do gasóleo e da gasolina deverão disparar na próxima semana, com aumentos superiores a 14 e oito cêntimos por litro, respetivamente, acompanhando a subida das cotações dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais, segundo fontes do setor.

Em declarações à TSF, o presidente da Antrop, Luís Cabaço Martins, admite temer que as empresas de transporte possam ter de parar por causa deste aumento, que agrava uma situação que já não era fácil.

"Neste momento, as empresas estão a ter um agravamento dos seus custos operacionais de tal forma que estão em risco de não poder corresponder àquilo que são as suas obrigações do ponto de vista do serviço público", alerta Cabaço Martins.

"Temos vindo a falar com o Governo e sentimos disponibilidade para encontrar algumas soluções rápidas que, de alguma forma, possam ajudar as empresas neste momento difícil", adianta. "Por um lado, o apoio financeiro (...) que teria de ser reforçado e uma outra medida, mais estrutural (...), que é incluir na próxima proposta do Orçamento do Estado a figura do gasóleo profissional para as empresas de transporte público", adianta.

Também o presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), Pedro Polónio, alerta que a subida dos combustíveis vai afetar de forma significativa as transportadoras portuguesas.

Ouvido pela TSF, Pedro Polónio fala num "aumento absolutamente sem memória". "Não há registo de alguma vez ter ocorrido, num tão curto espaço de tempo", destaca.

A subida dos preços está a pôr as empresas "numa situação incomportável", afirma o presidente da Antram, indicando que o mesmo é superior às melhores margens das melhores empresas de transporte. "A cada dez cêntimos, 30 a 35% desses dez cêntimos terão de passar pelos clientes", nota.

De acordo com os preços de referência da Entidade Nacional para o Mercado Energético (Ense), o preço médio do gasóleo simples é hoje de 1,754 euros por litro e deverá a partir de segunda-feira chegar perto dos 1,90 euros por litro nos postos de abastecimento em Portugal, enquanto o preço médio da gasolina 95 - atualmente em 1,795 euros por litro - atingirá os 1,88 euros por litro.