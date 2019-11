Um Google para agentes imobiliários nascido em Portugal e à conquista do mundo

O propósito é tornar tudo muito mais simples para todos os que trabalham à volta da compra e venda de casas © Direitos Reservados

A Casafari é portuguesa, mas o fundador não. Por isso mesmo, na empresa fala-se em inglês. É a partir do Bairro Alto, em Lisboa, que uma equipa de 60 pessoas procura melhorar o mercado da compra e venda de casas.

Nils Henning fundou a empresa em 2018. É ele quem explica que "a Casafari é um meio de busca semelhante ao Google". "O que nós fazemos é indexar a internet, identificamos propriedades. Limpamos esses dados e juntamos todas as listagens da mesma casa numa única", continua.

Assim, diz o fundador, "sabemos exatamente quantas propriedades estão no mercado, a que preço" e há quanto tempo estão à espera de encontrar um novo dono.

O propósito é tornar tudo muito mais simples para todos os que trabalham à volta da compra e venda de casas. "É muito comum encontrar-se uma propriedade que não está à venda em exclusividade, em dez ou quinze empresas". E, segundo Nils Henning, estão a preços diferentes, com informação diferente, com áreas erradas. "É muito confuso ter uma ideia geral e não apenas para os compradores privados, mas também para os profissionais." É este o problema que a a Casafari pretende resolver.

Esta é uma ferramenta para profissionais do imobiliário que já está em franca expansão: "Desde o nosso lançamento em Portugal, em janeiro de 2018, já temos mais de 5 mil agências portuguesas a usar o Casafari diariamente."

Feitas as contas, diz o fundador da Casafari, "cerca de 12% a 15% do mercado dos agentes imobiliários usam a nossa ferramenta para se ligarem, para listarem propriedades, etc". Segundo Nils Henning, "19 dos 20 maiores agentes de grupos como a Remax já trabalham connosco. A Sotheby's também, a Christies também, entre outras. Onde quer que vá, as grandes empresas estão a usar o Casafari".

Em alta, em Portugal e não só, a Casafari já detém uma boa fatia do mercado em Espanha. Itália e França são já a seguir.