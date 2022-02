FMI sobre criptomoedas dos bancos centrais: "Um novo capitulo da história do dinheiro"

Kristalina Georgieva © FMI

Uns países estão a pesquisar outros estão em fase de testes com a moeda digital e no caso do dólar das Bahamas já circula uma versão digital há mais de um ano.

O Riksbank, da Suécia, desenvolveu uma prova de conceito e está a explorar as implicações tecnológicas e políticas da introdução de uma moeda digital; e o Banco Central Europeu lançou há seis meses o projeto do Euro Digital.

Na China, o Renminbi digital (chamado e-CNY) continua a progredir com mais de cem milhões de utilizadores individuais e biliões de yuans em transações.

E, no mês passado, a Federal Reserve dos Estados Unidos emitiu um relatório onde observou que "um dólar digital poderia mudar a estrutura fundamental do sistema financeiro dos Estados Unidos da América".

É com este enquadramento que o Fundo Monetário Internacional (FMI) publica esta quarta-feira um estudo sobre este tema.

Na apresentação deste trabalho a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, admite que ainda "está tudo numa fase de experimentação" mas "os bancos centrais estão a arregaçar as mangas e a familiarizarem-se com os bits e bytes do dinheiro digital".

Kristalina Georgieva admite que não sabe a rapidez desta transformação, mas a moeda digital se for projetada com prudência "pode oferecer mais resistência, mais segurança, maior disponibilidade e custos mais baixos do que as formas privadas de dinheiro digital".

Ao contrário de todas as bitcoins privadas, as moedas digitais dos bancos centrais já existentes não rendem juros e, por isso, não são atrativas como veículo de poupança ou especulação.

Georgieva adianta que "os bancos centrais estão comprometidos em minimizar o impacto das moedas digitais na intermediação financeira e na provisão de crédito".

O FMI também observa que "em todos os três projetos ativos de moeda digital dos bancos centrais - nas Bahamas, na China e na União Monetária do Caribe Oriental - foram colocados limites nas participações para evitar saídas repentinas de depósitos bancários tradicionais para o digital".



"Os limites de posse da moeda digital oficial ajudam a proteger contra fluxos financeiros ilícitos", sublinha.