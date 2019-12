Um quarto das casas reabilitadas por privados em Lisboa poderão ter rendas controladas

Só agora, com a publicação da Lei de Bases da Habitação, é possível avançar com a proposta © Joao Silva/Global Imagens

O Bloco de Esquerda (BE) leva esta quinta-feira à reunião da Câmara Municipal de Lisboa uma proposta para que uma em cada quatro casas de prédios privados novos ou alvo de operações de reabilitação se destinem, obrigatoriamente, a habitações a custos controlados.

A medida está prevista no acordo assinado entre o BE e o PS, em 2017, para governar a Câmara Municipal de Lisboa. O vereador do Bloco, Manuel Grilo, explica, contudo, que só agora, com a publicação da Lei de Bases da Habitação, foi possível avançar com a proposta.

"O objetivo é que Lisboa seja a primeira cidade do país que assegure que, nos casos de novas construções ou operações de reabilitação, 25% das casas fiquem a preços acessíveis", explica, aproveitando, como permite a nova lei, a declaração fundamentada de carência habitacional no município.

O vereador está convencido de que o presidente da autarquia, Fernando Medina, vai aceitar a proposta, pois está explicitamente prevista, com esses mesmos 25%, no acordo assinado há dois anos.

O Bloco de Esquerda sublinha que é normal os novos licenciamentos darem contrapartidas aos municípios, sendo que, neste caso, essas contrapartidas serão os 25% de casas para habitação a custos controlados.