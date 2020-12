Futuro da TAP. "Uma estratégia não são medidas avulsas"

© Gustavo Bom/Global Imagens

Nos últimos dias várias notícias apontam para milhares de despedimentos, assim como cortes de salários. António Pedro Vasconcelos, da Associação Peço a Palavra, que em 2015 apresentou uma queixa-crime por suspeita de ilegalidade no processo de venda da TAP a David Neeleman, diz que é fundamental perceber se o governo tem um plano definido.

"Conhecemos alguns dados do plano estratégico, conhecemos aquilo que supostamente são as exigências de Bruxelas, mas não conhecemos tudo. Sabemos que o governo tem um plano para cortar salários, para cortar postos de trabalho, desistir de leasings de aviões, o que significa desistir de rotas. Mas não conhecemos qual o enquadramento estratégico que leva a essas decisões". António Pedro Vasconcelos acrescenta que "uma estratégia não são medidas avulsas por mais que as queiram justificar, tem que ser enquadrada numa estratégia".

António Pedro Vasconcelos espera ser recebido durante a próxima semana pelo ministro das Infraestruturas. A Associação Paço a Palavra quer ter a garantia de que o governo está a fazer o melhor pelo futuro e defesa da TAP.

"Seria catastrófico a TAP fechar, outro receio é de que se tomem decisões que não estejam devidamente enquadradas e que não se tenham esgotado as possibilidade ter as melhore opções relativamente ao pessoal, às rotas, etc".

A Associação Peço a Palavra quer conhecer o plano de reestruturação da TAP.

O plano de reestruturação da TAP tem que ser apresentado à Comissão Europeia até 10 de dezembro, sendo uma exigência da Comissão Europeia pela concessão de um empréstimo do Estado de até 1.200 milhões de euros, para fazer face às dificuldades da companhia, decorrentes do impacto da pandemia de Covid-19 no setor da aviação.