Utilizadores de veículos elétricos pedem aumento dos incentivos fiscais à compra

Por Ana Maria Ramos com Gonçalo Teles 29 Setembro, 2022 • 23:06

Os utilizadores de veículos elétricos reclamam um aumento dos incentivos fiscais à compra deste tipo de produtos e vão entregar, ainda esta semana, um caderno reivindicativo ao ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.

Ouvido pela TSF à margem da Portugal Mobi Summit, o presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), Henrique Sánchez, identifica um aumento do incentivo à compra de automóveis ligeiros de passageiros para seis mil euros, "a média da União Europeia" e manutenção de um incentivo desse valor para a compra de ligeiros comerciais como medidas a aplicar.

"Pedimos, para os ciclomotores, motociclos e quadriciclos, 50% do valor do equipamento até um máximo de dois mil euros", explica também. No caso dos carregadores, os utilizadores pedem que o incentivo aos carregadores "seja alargado a todos".

"Se no meu condomínio quiser instalar um carregador e ligá-lo à rede Mobi.e, ligo, se não quiser, não ligo. Mas deve também haver um incentivo para esse carregador", assinala.

A UVE defende também um aumento do incentivo ao abate de veículos velhos, majorado em função do número de anos do veículo a abater.