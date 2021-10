Valor das despesas com saúde, educação pode continuar a ser indicado pelo contribuinte

© Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 12 Outubro, 2021 • 02:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O regime transitório que nos últimos anos tem permitido aos contribuintes indicar a soma das suas despesas com educação, saúde e casa vai manter-se no próximo ano, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

As despesas vão poder ser declaradas pelo sujeito passivo na declaração, relativamente a todos os elementos do seu agregado familiar, em alternativa aos valores comunicados à Autoridade Tributária e Aduaneira pelas entidades prestadoras de serviços ou transmitentes de bens, refere o texto da proposta do OE2022, entregue na segunda-feira pelo Governo no parlamento.

Esta medida permite que, à semelhança o que acontece desde o Orçamento do Estado para 2016, os contribuintes possam recusar o valor das deduções à coleta apurado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) com base nas faturas com NIF em despesas de saúde, educação lares de idosos e casa, e inscrever o valor que consideram correto na declaração anual do IRS.

Esta foi a solução encontrada, após a reforma do IRS em 2015, para contornar facto de as faturas poderem não ser comunicadas ao Portal das Finanças ou não serem encaminhadas para a dedução correta.

Ao beneficiar desta possibilidade de indicar o valor das despesas que conferem o direito a estas deduções, o contribuinte fica vinculado à obrigação de comprovar os montantes declarados relativamente às despesas que indicou, caso seja chamado pelo fisco a fazer essa prova.

Para o efeito, as faturas em causa devem ser guardadas durante pelo menos quatro anos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O OE 2022