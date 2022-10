Valor mais elevado desde 1992. Inflação em Portugal atinge 10,2% em outubro

© José Carlos Pratas/Global Imagens (arquivo)

A inflação bate recorde de 30 anos e atinge os dois dígitos. A taxa de inflação em Portugal atinge 10,2 por cento, segundo a estimativa rápida de outubro divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta taxa é superior em 0,9 pontos percentuais à observada no mês de setembro.

Por outro lado, o indicador de inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 7,1%, a taxa mais elevada desde janeiro de 1994.

Estima-se que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá aumentado para 27,6% (uma taxa superior em 5,4 pontos percentuais face ao mês de setembro).

Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 18,9%, a taxa mais elevada desde junho de 1990.

O INE estima uma variação média nos últimos doze meses de 6,7%. Enquanto nos últimos 10 meses a taxa média é de 8,9%.

O Governo projeta para o final do ano uma inflação de 7,4%, quando faltam dois meses para fechar esta contabilidade é preciso que a inflação seja de 7,2 em novembro e dezembro para que as estimativas do executivo para quadro macro económico não derrapem.