Veja aqui a lista dos postos de combustíveis que aderiram ao AUTOvoucher

Por TSF 10 Novembro, 2021 • 09:27

O apoio de 10 cêntimos por litro de combustível até a um máximo mensal de 50 litros pode começar a ser usado a partir desta quarta-feira pelos consumidores que já se encontrem registados na plataforma IVAucher. Consulte aqui a lista dos postos de combustíveis que aderiram.

Apelidado de AUTOvoucher, este apoio vai funcionar por cinco meses, de novembro de 2021 a março de 2022, e traduz-se na transferência para a conta dos consumidores registados na plataforma IVAucher de um valor de cinco euros por mês a partir do primeiro abastecimento de combustível mensal.

O subsídio de cinco euros será creditado na conta do consumidor independentemente do valor de combustível abastecido, já que, segundo avançou à Lusa fonte do Ministério das Finanças, o despacho que operacionaliza os detalhes da medida, que está finalizado, opta por, pelo menos para já, não definir um valor mínimo para o abastecimento.