O ministro Mário Centeno © Stephanie Lecocq/EPA

Por TSF 17 Dezembro, 2019 • 00:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo entregou, esta segunda-feira, a proposta do Orçamento do Estado para 2020 no parlamento. O ministro Mário Centeno vai apresentar o documento, na terça-feira, em conferência de imprensa às 08h30.

O OE2020, entregue pelo executivo minoritário socialista na Assembleia da República, será debatido em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro, estando a votação final global prevista para 6 de fevereiro.

Leia aqui na íntegra as 346 páginas da proposta de Orçamento do Estado