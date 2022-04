Fernando Medina entrega O Orçamento do Estado para 2022 ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva © Manuel de Almeida/Lusa

Fernando Medina entregou esta quarta-feira a proposta do Orçamento do Estado para este ano. O documento de 375 páginas já está disponível para consulta no site da Assembleia da República.

CONSULTE AQUI A PROPOSTA DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2022 NA ÍNTEGRA

O Orçamento do Estado de 2022 vai ser votado na generalidade dia 28 e 29 de abril, num processo que culminará na votação final global em 27 de maio, decidiu a conferência de líderes.