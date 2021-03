© Amazon / Direitos Reservados

Por cá, e mesmo com site todo a falar em português, continua a ser muito difícil comprar uma coluna inteligente da marca Amazon, como a Echo, ou mesmo dispositivos de assistente pessoal com ecrã, como os Echo Show 5, ou 8. O que acontece é que, por alguma razão ainda desconhecida, a Amazon Ibérica só envia esses equipamentos com tecnologia Alexa para Espanha.

Ora, é aí que entra um serviço dos CTT, chamado morada virtual. Começou por ser lançado apenas nos Estados Unidos e Reino Unido, mas também já funciona em Espanha. Veja o guia passo-a-passo no vídeo abaixo.

Assim, com uma morada virtual naquele país, a tal regra imposta pela Amazon deixa de ser um problema. Na prática, os CTT transformam o seu armazém em Espanha numa morada virtual de cada um dos seus clientes. O endereço inclui desde logo um código que impede o caos e permite identificar individualmente todos os clientes deste serviço.

Depois da encomenda ser recebida no armazém em Espanha, os CTT contactam o cliente em Portugal. Segue-se o pagamento e a espera que o produto chegue a casa. Pena é que um serviço tão útil não seja tão simples quanto parece.

A demora de todo o processo testa a paciência de qualquer pessoa.