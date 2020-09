Vem aí o primeiro avião totalmente construído em Portugal

© DR

Por Ana Maria Ramos 25 Setembro, 2020 • 11:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Até final do ano, são esperados os primeiros 50 engenheiros dos 1200 postos de trabalho previstos, com a criação de uma unidade industrial para montar da primeira à última peça, a nova aeronave ATL-100, em Évora.

O processo de recrutamento de licenciados em engenharia ainda está em curso, mas à equipa de especialistas do CEiiA vão juntar-se outros tantos profissionais da DESAER, parceira brasileira do Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, sediado em Matosinhos, neste projeto.

A fase de desenho do produto dá agora lugar ao arranque do processo de industrialização de um aparelho para operar no mercado de curta distância, com capacidade máxima de 19 passageiros e peso de 2,5 toneladas.

De acordo com Miguel Braga, responsável pela área de Aeronáutica e Defesa na direção do CEiiA, a localização da fábrica vai permitir envolver no projeto mais de 30 empresas ligadas ao setor, que já trabalham no eixo das cidades alentejanas de Ponte de Sor, Beja e Évora, podendo potenciar o negócio e criar pelo menos 1200 postos de trabalho.

O projeto, com um investimento inicial de 20 milhões de euros, terá duas fontes de financiamento, pública e privada, através de fundos comunitários alocados à área da ciência, tecnologia, investigação e desenvolvimento, e de fundos próprios do consórcio.

A jornalista Ana Maria Ramos revela como será a produção da nova aeronave 00:00 00:00

Espera-se que o primeiro avião totalmente construído em Portugal esteja pronto a entrar no mercado num prazo de cinco anos.

"Com este programa, queremos reforçar de forma definitiva aquele que é o Polo aeronáutico nacional em Évora, com o desenvolvimento de um programa completo e inovador que nos permite criar um novo integrador a partir de Portugal, para a industrialização e operação de aeronaves de nova geração", afirma ainda Miguel Braga.

Já Roberto Figueiredo, acionista da DESAER, considera que "esta parceria, que agrega competências complementares do setor aeroespacial de Portugal e do Brasil, além de ser um importante projeto de inovação tecnológica e de criação de emprego em ambos os países, assume ainda mais relevância num contexto de crise do setor provocado pela pandemia Covid-19".

O lançamento do projeto, esta sexta-feira, em Évora, no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, contou com a presença da ministra da Coesão Social e do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.