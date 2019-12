Venda de barragens leva autarcas a pedir "reunião urgente" ao Governo

Barragens estão situadas na bacia hidrográfica do Douro © Pedro Correia/Global Imagens

A Associação Nacional de Municípios pede uma reunião urgente com o ministro do Ambiente para clarificar a regulamentação das barragens, à boleia do negócio esta quinta-feira anunciado pela EDP, que vendeu por 2,2 milhões de euros seis barragens a um consórcio internacional.

Ouvido pela TSF, o presidente da Câmara de Miranda do Douro, com o pelouro das barragens na associação Nacional de Municípios, conta que espera reunir-se ainda este ano com José Pedro Matos Fernandes para discutir as rendas considerando que o Estado não pode ficar com a totalidade dos impostos que resultam da venda das três barragens instaladas no Douro Internacional.

O autarca explica que quer "aproveitar esta venda para resolver questões antigas".

A EDP vendeu seis barragens em Portugal a um consórcio de investidores, formado pela Engie, Crédit Agricole Assurances e Mirova, por 2,2 mil milhões de euros, comunicou a elétrica na quinta-feira comunicado ao mercado.