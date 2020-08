Venda de seguradora pelo Novo Banco gerou perdas de 262 milhões de euros

A venda de seguradora pelo Novo Banco gera dúvidas. © Rafael Marchante/Reuters (arquivo)

O Novo Banco terá vendido a seguradora GNB Vida - agora designada Gama Life - com uma perda de 262 milhões e 200 mil euros, perdas compensadas pelo Estado Português. A notícia é avançada esta segunda-feira pelo jornal Público citando uma carta enviada a entidade reguladora europeia.

O negócio foi fechado em outubro de 2019 e as perdas acabaram por ser compensadas pelo Fundo de resolução, ou seja, com a ajuda do Estado.

A denúncia consta numa carta que foi enviada à ESMA, a autoridade europeia que regula os mercados e os títulos. Os autores da denúncia falam em factos "muito sérios e prejudiciais para os contribuintes portugueses".

Em outubro de 2019, a seguradora GNB Vida, que gere as poupanças de milhares de clientes do Novo Banco, foi vendida por 123 milhões de euros, quando estava avaliada alguns meses antes em 391 milhões e 200 mil euros. O negócio de venda aconteceu com um valor cerca 70% abaixo da avaliação, gerando uma perda para o Novo Banco de mais de 268 milhões de euros.

No acordo, foi acrescentada uma componente variável ao preço, que terá servido de artificio para que o Novo Banco voltasse a pedir dinheiro ao Fundo de resolução, ou seja, as ajudas do Estado serviram para compensar o desconto no preço da seguradora, aponta o jornal Público.

A carta que faz a denuncia, citada pelo jornal, aponta ainda para um operação de cosmética para evitar que o nome do comprador levantasse objeções. Os fundos geridos pela Apax Partners teriam ligações a Greg Lindberg, um milionário norte-americano que estava a ser investigado por fraude fiscal, corrupção e pagamentos indevidos e que foi condenado em 2020 pelas autoridades norte-americanas.

As suspeitas foram enviadas numa carta de quatro páginas, à autoridade europeia que regula os mercados e os títulos, com uma série de perguntas.

Os autores da carta apontam um possível conluio com o objetivo de lesar os contribuintes portugueses, mas o Fundo de Resolução confirma que analisou a operação e não se opôs ao negócio.

Já o Novo Banco garante que o preço foi o melhor e resultou de um processo competitivo e transparente.