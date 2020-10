Vendas em centros comerciais recuperam mas ainda com quebra de 19,7%

© Pixabay

As vendas das lojas dos 93 centros representados pela Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) caíram 19,7% em setembro, em termos homólogos, mas apresentam uma recuperação face a agosto (quebra de 24,9%), foi anunciado esta sexta-feira.

"Esta diminuição de vendas em setembro [-19,7%] segue-se a uma quebra de 24,9% verificada em agosto, o que confirma que, apesar de se manterem abaixo das verificadas no ano passado, as vendas têm vindo a recuperar nas 8.600 lojas presentes nos centros comerciais representados pela APCC", divulgou esta sexta-feira a associação, em comunicado.

Segundo o presidente da APCC, António Mattos, citado no comunicado, tem-se observado uma tendência de recuperação das vendas nos centros comerciais, comprovada pelos resultados verificados nos meses de agosto e setembro.

"Com a aproximação do período de Natal, tradicionalmente sinónimo de aumento de vendas, acreditamos que esta recuperação se irá acentuar", aponta António Matos.

O responsável sublinha, ainda, que os números registados comparam com os de 2019, "ano em que as vendas tiveram uma performance muito positiva".

As lojas dos centros comerciais reabriram em 1 de junho, com novas condições de funcionamento, depois de várias semanas fechadas, por decreto do Governo, como uma das medidas para combater a propagação da pandemia do novo coronavírus, à exceção dos 'shoppings' da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que reabriram apenas em 15 de junho.

