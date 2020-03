Verdes desaconselham medidas com "suspensão de direitos"

O deputado do partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), José Luís Ferreira © Lusa

Os Verdes defenderam esta sexta-feira que, "enquanto se mantiver a quarentena voluntária" para combater a pandemia da Covid-19, não é preciso, "no imediato", adotar "medidas suplementares" com a suspensão de direitos dos cidadãos".



O alerta foi deixado pelo deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), no debate, no parlamento, sobre a declaração do estado de emergência, proposta pelo Presidente da República, que manifestou "algumas reservas" quanto à urgência da medida.

Por enquanto, "a quarentena voluntária deve prevalecer sobre medidas mais extremas", sublinhou.

"Admitimos até a possibilidade de vir a justificar-se a assunção de medidas mais drásticas para fortalecer este combate, mas, a nosso ver, não nos parece ser ainda o tempo", afirmou o parlamentar do PEV, que se absteve na votação do projeto de declaração do estado de emergência proposto por Marcelo Rebelo de Sousa.

Para os Verdes, "dentro do quadro atual de estado de alerta, o Governo dispõe ainda de espaço para assumir outras medidas, antes de se chegar ao extremo ou à necessidade imperativa de se decretar o estado de emergência", uma posição muito idêntica à do PS, do executivo e do PCP.

Perante uma "ameaça coletiva cuja complexidade e dimensão são ainda muito imprevisíveis", José Luís Ferreira defendeu que ser "prioritário garantir às entidades prestadoras de cuidados de saúde, integradas no Serviço Nacional de Saúde, a possibilidade de procederem à aquisição, sem demoras e com a máxima celeridade, dos equipamentos, dos recursos e dos serviços necessários.

"Não só quanto à avaliação de casos suspeitos, mas também no que diz respeito ao tratamento de sintomas e complicações associadas ao coronavírus", acrescentou.

Portugal regista dois mortos em 642 casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde referente aos efeitos da pandemia no país.

A nível global, o coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas, das quais mais de 8.200 morreram.